Выставка картин ветеранов АТО открылась в Верховной Раде

В Верховной Раде Украины с 14 до 17 января 2020 года демонстрируется тематическая экспозиция под названием «Арт-терапия: уникальный опыт реинтеграции после войны». Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Выставка проходит по инициативе благотворительной организации «Благотворительный фонд "Стабилизейшен Суппорт Сервисез"» (БО «БФ "ССС"») и поддержке комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и по случаю Международного дня прав человека.

Это 25 разноплановых работ (картин) ветеранов АТО/ООС, которые проходят реабилитацию в коммунальном учреждении «Ровенский областной госпиталь ветеранов войны». Рисунки были созданы в рамках курса по арт-терапии, которую организовали представители БО «БФ "ССС"» при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

Целью выставки является информирование народных депутатов Украины и других посетителей Верховной Рады Украины о современных интерактивных методах восстановления психологического здоровья ветеранов и участников АТО/ООС.

Экспозицию можно увидеть в кулуарах здания Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5) с 14 до 17 января 2020 года. Вход по карточкам аккредитации.