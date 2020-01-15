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Почему украинцы едут работать в ЕС, а не в другие страны, – мнение эксперта

15.01.20 23:34

Большинство украинцев едут работать в страны ЕС, несмотря на то, что спрос на трудоустройство есть по всему миру. В частности, в Канаде и США. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, пишет «УНН».

«Новые направления в трудоустройстве за границей будут постоянно открываться, потому что рабочие руки нужны в разных странах мира, в том числе в Австралии, Канаде, США, Новой Зеландии и др. Но легче всего найти работу и попасть к работодателю для большинства украинцев в страны Европы, особенно имеющие с нами общую границу. Итак, большинство все равно будет выбирать Польшу, Чехию и страны Балтии», – рассказал эксперт.

К примеру, сейчас многие украинцы ожидают открытия рынка трудоустройства с Германией для того, чтобы поехать работать именно в этой стране.

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