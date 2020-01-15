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В Украине усилят ответственность за вовлечение детей в незаконные военизированные формирования

15.01.20 23:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. В документе предполагается установить уголовную ответственность для граждан, которые привлекают детей к участию в незаконных военизированных или вооруженных формированиях. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина.

Отмечается, что за подобные действия предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Также, согласно документу, будет усилена ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность. Если такие действия повлекли тяжкие последствия для малолетнего или несовершеннолетнего ребенка, то наказанием также будет лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

«Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам – суровая ответственность», – подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

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