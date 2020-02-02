Война на Донбассе лишила жилья, работы и здоровья: История чудом выжившей переселенки

Переселенка Ирина Посохова из Счастья (Луганская обл.) в 52 года потеряла все – дом, работу, здоровье. Привычный уклад жизни прервал вооруженный конфликт на Донбассе. Женщина была ранена. Спасали ее в Киеве, здесь она вынужденно и осталась. Сейчас с 3 тыс. грн социальных выплат, на которые еще нужно арендовать жилье, Ирина оказалась на грани нищеты.

В 2014 году Ирина жила в собственном доме, растила 17-летнего сына и работала в придорожном кафе продавщицей. В родном городе она прожила более полстолетия. «Я купила новый котел, поставила новые батареи, окна пластиковые поставила», – рассказывает Ирина.

Затем в 2014 году начался вооруженный конфликт и ежедневные обстрелы. «Мой сын приносил целые горсти гильз», – вспоминает женщина.

А потом был фатальный обстрел ее кафе. В него попала мина. Из пяти работников выжили двое. «Я не могу вам передать эти боли – не боли, это какой-то психоз. Тебе голову сдавливает», – делится Ирина.

Ирина чудом выжила. Она получила минно-взрывную травму ноги, и ожог почти 50% кожи. Тогда женщину без сознания отправили в районную больницу. Далее ее лечили в Северодонецке, Харькове. У женщины началась гангрена и ногу пришлось ампутировать. С того времени Ирина два года провела в больницах. Уже в Киеве перенесла еще десяток операций. Теперь она – на инвалидной коляске. «Ты ничего не можешь сделать, ты беспомощный, тебе постоянно нужна помощь», – говорит переселенка.

Сейчас Ирина живет в тесной комнате без воды и отопления, среди кучи костылей и немногочисленного имущества. Контакт с сыном у Ирины оборвался. У него возникли свои сложные проблемы.

Небезразличные люди помогли Ирине с протезом. Но даже на двух ногах после больничных палат женщине идти некуда. «1 564 грн – по инвалидности. И 1 700 с копейками – "переселенческие". Вот мой доход – 3 тыс. грн с чем-то», – констатировала Ирина.

В Киеве Ирина продолжает жить не потому, что стремится в столицу, а потому что здесь ей постоянно нужно посещать больницу. А ее дом в Счастье давно разграбили. «Я не хочу и не могу все это вспоминать. Я не хочу, не хочу. Я туда буду ездить только на могилы, когда придет время. Но жить я там больше не хочу», – говорит Ирина.

По ее словам, именно здесь в Киеве она, наконец, поняла, что такое Родина.

Мечта Ирины – работать в кофейне. «Я бы там общалась с людьми, мы бы обсуждали новости текущего дня. Я очень люблю кофе, я бы старалась его очень вкусно готовить», – поделилась она.

Но в свои сейчас 57 лет, с инвалидностью, на работу устроиться не может. Нужно подождать, пока заживут раненые руки.

Ирина говорит, что хочет от жизни не много – маленькую комнатку в общежитии, но свою с теплом и водой. «Если тебе дома хорошо, то тебе будет хорошо везде. Ты выходишь совсем с другим настроением, когда у тебя все обустроено и уютно», – считает Ирина Посохова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Вікна-новини»