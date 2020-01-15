Милованов сравнил отношения между работодателем и сотрудником с сексом в СССР

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сравнил отношения работодателя и работника с сексом в Советском Союзе. Об этом он заявил во время пресс конференции, трансляцию которой вел ТК «Прямой».

«Мир меняется, экономика меняется. Может измениться что угодно и быстро. Работник может уволиться, работодатель может уволить. Это как в жизни: если взять и запретить секс, извиняюсь за такой пример, кроме брака. Многие считают, что это было бы очень хорошо. Как в советском Союзе, где секса официально не было. Но он был в каждом углу», – сказал Милованов, рекламируя свой проект закона о труде.

Ранее сообщалось, что в Украине согласно новому законопроекту «О труде» трудовые книжки не отменяются и, по желанию работника, работодатели должны их заполнять.