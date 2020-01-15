Россия снова поставляет электроэнергию в Украину (Видео)

Россия снова продает электроэнергию в Украину. А запрет на поставки, который в конце прошлого года поддержал парламент, – оказался формальным, передает телеканал «Украина».

Данных о закупках на официальном сайте «Укрэнерго» пока нет. Но члены общественной организации «Энергетический омбудсмен» вычислили импорт. «Информацию приходится получать аналитическим путем – сопоставляя определенные данные, которые есть в открытом доступе. И путем сопоставления мы как раз вычислили те объемы, которые были импортированы уже в этом году. Уже с начала этого года, за спинами украинских потребителей импортировано из Беларуси 1,6 млн киловатт-часов, и из Российской Федерации – 207 тыс. киловатт-часов», – сообщил председатель данной организации Александр Трохимец.

Москва продолжает демпинг – специально занижает цены, чтобы зайти на украинский рынок. Затем вытеснит наших отечественных энергетиков и начнет диктовать свои условия Киеву. Наступление России на энергетику Украины должен был остановить закон, принятый Верховной Радой в декабре. Но парламентарии запретили импорт на только одном, наименьшем сегменте рынка – по так называемым двусторонними договорами. В целом же Россия по-прежнему поставляет Украине свет. Но частичный запрет имеет оговорку. «Законом запрещено, но другой орган государственной власти, исполнительной власти – может позволить. Это вообще не укладывается в нормальные понимание права в любой стране», – отмечает Трохимец.

Закон, который Рада приняла 4 декабря, – очковтирательство. Так охарактеризовал происходящее народный депутат Михаил Волынец. «Этот законопроект– обман, который только создает видимость решения проблемы, а на самом деле сохраняет и расширяет возможности для импорта из стран СНГ», – написал он н своей странице в Facebook.

Украинские производители дают свет стране в часы пиковых нагрузок – вечером и утром. Киловатты же из России идут в Украину днем, когда в сетях двух стран и так достаточно энергии. В это время украинские генераторы вынуждены не просто сбрасывать обороты, а чуть ли не останавливаться.

«Еще дополнительно возникает дыра в балансе из-за того, что какой-то завод покупает электроэнергию у импортных поставщиков из России, соответственно у наших производителей – еще больше проседает объем ее производства. Это потери и по загруженности блоков, и по использованию топлива – того же угля для ТЭС, и по занятости работников. То есть идет сокращение рабочих часов – зарплаты у людей меньше», – говорит эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

Кабмин может полностью снять ограничения на поставку российских киловатт, но только при чрезвычайных обстоятельствах. «Во избежание чрезвычайных ситуаций в объединенной энергетической системе Украины на определенный правительством срок», – говорится в письме от Офиса президента.

Журналисты направили запрос в Минэнерго, чтобы узнать – разрешало ли правительство поставки импортной энергии в таком объеме. Пока ответа из ведомства не последовало.