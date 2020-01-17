Донетчина: Может ли получить субсидию переселенец, проживающий без регистрации

Переселенцы из Донбасса имеют право обращаться за оформлением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) при наличии справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и фактическом проживании по указанному в справке адресу. Не зарегистрированным по адресу фактического проживания переселенцам субсидия назначена не будет. Об этом рассказала заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Краматорского городского совета Татьяна Игнатенко.

«Хотел бы узнать: я живу в общежитии, сам переселенец, но в общежитии живу без прописки, имею ли я право на субсидию?» – с таким вопросом обратился в УТСЗН житель Донетчины.

По словам Татьяны Игнатенко, переселенцы имеют право обращаться за назначением жилищной субсидии при наличии справки об учете, как внутренне перемещенного лица. При этом, переселенец должен проживать по месту регистрации в соответствие с адресом, указанным в справке переселенца. Тогда возможно начисление субсидии.

«В том случае, если адрес в справке ВПЛ совпадает с адресом, по которому человек претендует на назначение жилищной субсидии, он может ее оформить. Но, если он не зарегистрирован по тому адресу, где проживает, оснований для назначения субсидии не будет», – пояснила Игнатенко.

Она отметила, что субсидия назначается по месту фактического проживания человека на услуги, плата за которые начисляется на этого человека. «Если на переселенца по фактическому месту проживания не начисляется плата за коммунальные услуги, то субсидия в этом случае не может быть назначена», – добавила специалист.

Замначальника УТСЗН также пояснила, как ВПЛ обратиться за получением субсидии. «Переселенцу нужно подать заявление, к которому прикрепляется справка ВПЛ с адресом фактического проживания. На этого человека начисляется плата за коммунальные услуги по количеству проживающих по этому адресу членов семьи. Начисления в коммунальных организациях должны совпадать с количеством членов семьи ВПЛ, которые заявлены им в декларации. Именно на этих людей идет начисление коммунальных услуг. И тогда назначается субсидия», – рассказала Игнатенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ