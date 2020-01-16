Случай ботулизма в Мариуполе: Качество консервации у стихийных продавцов не проверяют (Видео)

В Мариуполе мать и сын оказались в больнице с заболеванием ботулизмом после того, как полакомились консервированными грибами, купленными на стихийном рынке. В зимний период домашняя консервация – один из популярных товаров, однако, такие продукты употреблять небезопасно. Чтобы избежать отравления, специалисты настоятельно рекомендуют не покупать консервацию у уличных продавцов, поскольку качество этих продуктов никто не проверяет.

Так, по словам мариупольчанки Лидии, она любит полакомиться грибами, но к их покупке относится ответственно. «На стихийных рынках, я ничего не покупаю. Стараюсь покупать на государственных или хотя бы на таких предприятиях, которые проходят какой-то контроль», – говорит женщина.

Другой житель города, Владимир, рассказывает, что с семьей они сами собирают и консервируют грибы. Поскольку продавцам домашних «закруток» не доверяют. «Сами делаем, в лес ездим. Мы в основном в Запорожской области собираем», – делится Владимир.

Как уверяет продавец одного из рынков Мариуполя Клавдия Петровна, самодельную консервацию на стационарных рынках не продают. Поскольку, для каждого товара нужен государственный документ.

«Грибы идут только с сертификатами. Вся закатка – заводская. У нас хозяин очень за этим следит, чтобы не было никаких подделок. У нас выдержаны все сроки, как положено. Все проходит через лабораторию», – поясняет продавец.

Однако, у стихийных продавцов качество консервации никто не проверяет. А значит, есть опасность заболеть ботулизмом. По словам медиков, симптомами болезни являются нарушение зрения, сухость во рту, головокружение, тошнота, рвота, поражение мышц шеи и конечностей.

Специалисты подчеркивают, мариупольцы, которые купили грибы у уличных торговцев, поступили опрометчиво.

«Значит была недостаточная обработка грибов, которые были собраны где-то в лесопосадке. Тепературный режим нарушен, а также, возможно, недостаточная обработка при мытье. Грибы должны быть вымыты, замочены. Плесень, земля, почва – должны быть удалены», – подчеркивает заместитель начальника управления Госпродпотребслужбы Мариуполя Эдуард Квашук.

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины, в минувшем году в нашей стране ботулизмом заболели 105 человек, четверо из них умерли.

Источник: ТК «Сигма»