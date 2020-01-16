Укус есть – прививок нет: В Авдеевке закончились вакцины от бешенства

В Авдеевской центральной городской больнице (АЦГБ) в течение последних 16 дней зафиксировано 4 случая укуса людей собаками. Однако в данный момент антирабическая (против бешенства) вакцина в городе отсутствует. Об этом «Донецким новостям» сообщил заведующий поликлиникой, заместитель главврача АЦГБ Виталий Сытник.

Так, 14 января уличный пес без видимых причин напал на спешившего в школу мальчика. Животное укусило ребенка за ногу, прокусив одежду. Родные школьника обратились в АЦГБ. Там мальчику сделали перевязку, однако вакцинироваться направили в Селидово, поскольку вакцины от бешенства в Авдеевке закончились.

Заместитель главврача АЦГБ Виталий Сытник пояснил, что случаи нападения собак на людей участились, поэтому вакцина закончилась раньше, чем планировалось. На одного взрослого человека расходуется порядка 5-ти доз вакцины. Человеку вводят средство в день укуса, а затем – на 3-й, 7-й, 14-й и 28-й дни после начала вакцинации.

Врачи центральной горбольницы Авдеевки призывают жителей не паниковать: уже заказаны порядка 30 доз антирабического иммуноглобулина, которые в ближайшее время должны поступить в медучреждение прифронтового города. Данную информацию подтвердили корреспонденту «Донецких новостей» и в Департаменте здравоохранения Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Ситуацию с нападением собак авдеевцы активно отмечают в соцсетях. Некоторые пострадавшие отказалась ехать в другой город вакцинироваться, поясняя свое бездействия – «видно, что собака не бешеная».

Напомним, бешенство – это одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной природы, протекает с тяжелым поражением нервной системы и может закончится смертельным исходом. По информации ВОЗ, в почти 99% случаев передача вируса бешенства людям происходит от домашних собак. При этом вирус может поражать как домашних, так и диких животных. Оно передается людям через укусы или царапины, обычно посредством слюны.

Когда, скажем, собака поражена вирусом бешенства длительный период времени, ее физическое состояние усугубляется, она теряет страх и пытается укусить все, что попадется на ее пути – будь то человек, дерево или камень.

К поздним симптомам буйной формы бешенства у животного относятся:

обильное слюноотделение, выглядит как пена из пасти;

гидрофобия, или водобоязнь. При соприкосновении с водой животное будет испытывать беспокойство либо панику;

агрессивность, злобный оскал и готовность укусить в любой момент;

странное поведение в виде жевания мусора, камней или собственных лап.

Медики напоминают о ранних симптомах бешенства у человека:

беспокойное поведение, раздражительность;

общая болезненность, озноб, лихорадка, кашель;

боязнь яркого света;

отказ от принятия пищи;

рвота, диарея;

неспособность или нежелание глотать.

За указанными симптомами может последовать паралич мышц горла и челюсти.