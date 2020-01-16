Почему в Украине не европейские зарплаты. На самом деле…

С начала нынешнего года минимальная зарплата в Украине увеличилась с 4 173 до 4 723 грн. Таким образом, ее рост составил 13,2%.

«Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года», – отметил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

И действительно, по состоянию на 1 января нынешнего года минимальная зарплата в Беларуси составляла 375 белорусских рублей или $177,8. Минимальная зарплата в России на ту же дату составляла 12 130 российских рублей или $195,3. И то, и другое меньше нового украинского зарплатного минимума.

Не все так просто

Интересно, что согласно исследованию ресурса Picodi.com, обнародованному несколько дней назад, Украина даже заняла 15-е место в мире по темпам роста минимальной зарплаты. Здесь она также обошла Россию, у которой рост минимальной зарплаты составил только 7,5%.

С другой стороны, согласно тому же исследованию, рост минимальной зарплаты, к примеру, в Германии составил лишь 1,9%. А в США минимальная зарплата в сравнении с прошлым годом и вовсе не выросла, оставшись на прежнем уровне. В то же время наибольший рост минимальной зарплаты был зафиксирован в… Нигерии. Он составил 64,8%. Так, что, как любили в свое время писать в социальных сетях «дочери офицеров», тут не все так однозначно…

Если говорить о средней зарплате в Украине, то согласно данным Госслужбы статистики, достигнув своего пика в июле нынешнего года – 10 971 грн, затем она начала снижаться и по состоянию на ноябрь прошлого года (более новых статданных пока нет) составляла 10 679 грн. То есть за вторую половину прошлого года она не просто не росла, а даже «похудела» на 298 грн.

Зарплаты украинские и восточноевропейские

Вообще, сравнение средней зарплаты в Украине со средней зарплатой некоторых ее соседей вызвало печаль даже у такого оптимиста, как Тимофей Милованов. «Темпы роста реальной зарплаты в Украине превышали польскую динамику в последние годы. Так темп роста средней реальной зарплаты в 2018 году: в Украине – 29,2%, в Польше – 8,1%. А в 2017 году: в Украине – 35,5%, в Польше – 4,5%. Тем не менее, сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше, чем в Украине. Если зарплаты в Украине ежегодно будут расти на 20% больше, чем в Польше, то, по некоторым предположениям уровень украинских зарплат может сравняться с польскими за 7-10 лет», – сообщил министр экономического развития.

В самом деле, согласно официальной статистике, сейчас средняя зарплата области финансов и страхования в Польше находится в пределах $1 871,2 – $2 078,3. В Украине – $483,7 – $594,1. Средняя зарплата в сфере информации и телекоммуникаций в Польше – $1 977,1 – $2 208,7. В Украине – $451,9 – $527,8. Средняя зарплата в области профессиональной, научной и технической деятельности в Польше составляет $1 426,2 – $1 592,7. В Украине – $377,5 – $446,5. И т.д.

Явно не в пользу Украины сравнение ее средней зарплаты с зарплатами Чехии и Латвии. Как известно, обе эти страны (как и Польша) входят в Евросоюз. Согласно данным «Обзора рынка труда» от Минэкономразвития Украины, средняя номинальная зарплата в Украине в 3-м квартале 2019 года составляла 382 евро. Для сравнения в Латвии этот показатель был на уровне 1 091 евро в месяц (в 2,9 раза больше), в Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии – 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

А что в России?

Но, это все, как уже было сказано, страны ЕС. А что с соседями, не входящими в Евросоюз? Согласно данным Нацбанка Украины, в том же третьем квартале 2019 года, когда средняя зарплата в Украине составляла 382 евро, в России она составляла 636 евро, т.е. в 1,7 раза больше.

Тем не менее Нацбанк также оптимистично отметил, что разрыв в зарплатах в Украине с ее западными и восточным соседями в последние годы несколько сократился. «С конца 2016 года средние зарплаты в евроэквиваленте на территории России выросли лишь на 9%, в Польше – на 18%, в Чехии – на 20%. А в Украине такой рост составил 85% благодаря спурту номинальных заработных плат и ревальвации гривны», – говорится в заключении экспертов НБУ.

Правда, тут есть нюансы. Справедливости ради, нынешний рост уровня зарплаты в Украине (в валютном эквиваленте) стоит рассматривать с учетом того, как просел уровень оплаты труда украинцев в первые пару лет после Оранжевой революции. Согласно данным того же Нацбанка, наименьший разрыв в зарплатах в Украине и Польше был в 2013 году. Он составлял – 2,7 раза, т.е. ощутимо меньше, чем сейчас. В то же время в начале 2015 года разрыв в уровне оплаты труда в этих странах составлял уже… 6 раз. Именно в это время в Украине и начался бум на труд в той же Польше или России (где картинка примерно такая же, хотя и поскромнее), который продолжается и сейчас.

Пикантность всей этой ситуации заключается в том, что, если до уровня Европы (и даже – России) зарплатам простых украинцев еще расти и расти, то зарплаты украинских чиновников не то, что давно уже в Европе. Они – на Марсе…

Зарплаты в правительстве. Сколько-сколько?

Несколько дней назад в Украине развернулась бурная дискуссия на тему уровня зарплат украинских чиновников и руководителей государственных предприятий. Причиной послужили их декларации о доходах. Так, к примеру, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в декабре получил премии за октябрь, ноябрь и декабрь, всего 70 тыс. грн. Также он получил 55 тыс. грн на оздоровление и столько же… материальной помощи «на решение социально-бытовых проблем».

А министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 млн грн. Откуда? Ну, к примеру, сам министр получил почти 113 тыс. грн премии. И это не самая большая сумма…

В связи с обнародованием этих цифр, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что обнародованные декабрьские зарплаты министров не являются показательными, потому что в этот месяц выплатили премии сразу за несколько месяцев. По его словам, средняя зарплата министров находится в районе 40-80 тыс. грн.

Хватает только на такси

Уже после этого, несколько дней назад правительство подняло минимальный оклад для своих сотрудников. Так, минимальный должностной оклад установлен на уровне 2 прожиточный минимумов – т.е. 4 204 грн. Сами оклады утверждены в гривнах. К примеру, у руководителя государственного органа (Офис президента, аппарат СНБО и т.п.) будет должностной оклад на уровне 37 800 грн, а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти – 33 600 грн.

Кроме того, первому вице-премьеру, вице-премьерам, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться ежемесячная надбавка за эффективность в размере до 200%, должностного оклада, а также премия заместителям министров в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200% должностного оклада.

Это повышение зарплат правительственным чиновникам случилось после того, как все тот же Тимофей Милованов в очередной раз пожаловался на крайне низкие зарплаты в правительстве, добавив, что водитель такси Uber может заработать больше них… «Моя зарплата составляет 18 тыс. грн в месяц. Ни на что ее не хватает. То, что мне приходит на счет, хватает только на Uber (такси)», – заявил он в начале декабря прошлого года.

Зарплаты министров в Европе

Если верить данным Европейского информационно-исследовательского центра, то в Германии министры получают около 15 тыс. евро, а канцлер (премьер) – 19 тыс. евро. Французские правительственные чиновники скромнее. Министры получают по 10 тыс. евро, а премьер – 15 тыс. евро.

Однако, куда логичнее будет сравнить уровень оплаты труда украинских министров, к примеру, с польскими коллегами. Тем более, что уже известен реальный разрыв в средней зарплате этих стран. В Польше «голая» ставка министра составляет 2 400 евро. Со всеми «плюшками», которые польские чиновники также получают, реальная зарплата министра составляет около 3,5 тыс. евро. Польский премьер получает чуть более 4 тыс. евро.

Еще один интересный показатель. Соотношение между размером зарплаты премьера и минимальной зарплатой в руководимой им стране. Как известно, с 1 января нынешнего года минимальная зарплата в Польше составляет 620 евро. Соотношение между зарплатой премьера в Польше и минимальной зарплатой в стране – 6,48. Многие поляки считают, что это много. Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года – 4 723 грн. Как сообщил несколько дней назад министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, средняя зарплата премьера Алексея Гончарука составляет 61 тыс. грн. Разница составляет почти 13 раз.

К слову, с 2008 по 2016 год зарплата польских чиновников была «заморожена» в связи со «сложной экономической ситуацией в стране». Дело в том, что в Польше размер зарплат чиновников связан (точнее – напрямую зависит) с минимальной и средней зарплатой в стране, а также ростом ВВП. Чем лучше работает экономика и чем больше зарабатывают поляки, тем больше получают и правительственные чиновники. В Украине это принцип не работает. Видимо, по причине блестящей экономической ситуации. Ну, судя по размерам последнего повышения министерских окладов…

Заработать, не значит – получить

Кстати, о зарплатах в Украине. Как известно, здесь как в казино, мало выиграть, главное – получить. По данным Госслужбы статистики, по состоянию на 1 декабря 2019 года долги по зарплате в Украине составили 3,221 млрд грн. С начала прошлого года рост долги выросли почти на 22%.

Интересно, что долги по зарплате в Украине в прошлом году нарастали преимущественно в западных областях страны, и существенно снижались в восточных. Так наибольший рост долгов отмечен в Житомирской области – в 2,5 раза, Закарпатской – на 32,4% и Ровенской – 25%. В то же время долги по зарплате в Луганской области снизились на 22,8%, в Донецкой – на 15,9%.

Кто-нибудь слышал о росте долгов по зарплате в Польше? А вообще о долгах по зарплате? В Польше есть только одна проблема с долгами по зарплате: когда украинским работникам местные польские работодатели не выплачивают зарплату. Но это немного другое…