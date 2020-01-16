В «ЛНР» на пожаре погибли двое мужчин, еще один пострадал (Фото)

В поселке Ивановка (Антрацитовский р-н, Луганская обл.) двое мужчин погибли и один пострадал во время пожара. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

14 января соседи, проходя мимо частного дома, увидели огонь внутри летней кухни. Забежав во двор, стали стучать в окна и двери.

К прибытию на место сотрудников «МЧС» огонь успел перекинуться на крышу. В один из двух выходов кухни выбежал 25-летний мужчина с ожогами, в состоянии шока. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы с диагнозом «термический ожог пламенем лица, головы, шеи, спины, конечностей I-III степени площадью 15%, ожоговый шок I степени, ожог верхних дыхательных путей, алкогольное опьянение». В связи с ухудшением состояния на следующий день мужчина транспортирован в «республиканскую» клиническую больницу.

Очаг возгорания находился на деревянной веранде. Там же, возле второго выхода, были обнаружены тела 55-летнего хозяина и его приятеля, погибших, предположительно, от отравления продуктами горения.

Загорание ликвидировано.

Со слов жителей поселка: хозяин злоупотреблял алкоголем, нигде не работал, с семьей давно расстался, собирал у себя шумные компании, предпочитал постоянно жить в летней кухне, хотя имел дом. Поскольку кухня была не электрифицирована, владелец самостоятельно протянул в нее провод от дома, что могло привести к перепадам напряжения и короткому замыканию с последующим горением.