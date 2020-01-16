В ОБСЕ рассказали о ранении мальчика на неподконтрольной Луганщине

В неподконтрольном украинским властям Миусинске (подчинен Красному Лучу, после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) вследствие срабатывания взрывного устройства был ранен мальчик. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 15 января.

14 января медработники больницы в неподконтрольном Луганске сообщили команде СММ, что 12 января из Миусинска к ним доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица (в том числе глаза), по оценке, в результате срабатывания взрывного устройства.

Женщина в возрасте 30-39 лет, представившаяся матерью мальчика, рассказала наблюдателям, что 12 января недалеко от их дома в западной части Миусинска (приблизительно в 2 км к северо-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.