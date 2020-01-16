RU
Все новости

В «ДНР» два человека получили травмы на шахтах

16.01.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на шахтах травмированы 2 человека. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

15 января на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке травмировалась уборщица служебных помещений 1980 года рождения. Пострадавшую транспортировали в лечебное учреждение г. Макеевки.

В тот же день на шахте №22 «Коммунарская» в Ждановке во время передвижения по штреку оступился и травмировался горный мастер 1977 года рождения. Мужчина транспортирован в больницу.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк