В «ДНР» два человека получили травмы на шахтах

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на шахтах травмированы 2 человека. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

15 января на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке травмировалась уборщица служебных помещений 1980 года рождения. Пострадавшую транспортировали в лечебное учреждение г. Макеевки.

В тот же день на шахте №22 «Коммунарская» в Ждановке во время передвижения по штреку оступился и травмировался горный мастер 1977 года рождения. Мужчина транспортирован в больницу.