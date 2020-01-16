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Сборы «Шахтера» в Турции: Расписание матчей

16.01.20 08:26
/ Фото: shakhtar.com

Сформирован план «Шахтера» на первый зимний сбор в Турции. Подопечные Луиша Каштру отправятся в Белек 20 января. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

На первом сборе запланировано 3 контрольных матча (указано киевское время):

  • 25 января, 16:00. «Шахтер» – «Лех» (Польша);
  • 26 января, 16:00. «Шахтер» – «Войводина» (Сербия);
  • 30 января, 09:00. «Шахтер» – «Словацко» (Чехия).

Первый этап подготовки завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого «оранжево-черные» проведут еще 4 спарринга.

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