Сборы «Шахтера» в Турции: Расписание матчей

Сформирован план «Шахтера» на первый зимний сбор в Турции. Подопечные Луиша Каштру отправятся в Белек 20 января. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

На первом сборе запланировано 3 контрольных матча (указано киевское время):

25 января, 16:00. «Шахтер» – «Лех» (Польша);

26 января, 16:00. «Шахтер» – «Войводина» (Сербия);

30 января, 09:00. «Шахтер» – «Словацко» (Чехия).

Первый этап подготовки завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого «оранжево-черные» проведут еще 4 спарринга.