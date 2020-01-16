Цены на сигареты: Сбудутся ли прогнозы о большом повышении

Ежегодно в Украине повышаются цены на табачную продукцию. Все это связано с запланированным ростом акциза, но есть и другие факторы, которые могут влиять на стоимость сигарет. Так, еще осенью 2019 года крупные табачные компании анонсировали существенное подорожание сигарет в 2020 году из-за изменений в украинском законодательстве, пишет «Сегодня».

В Украине акциз на табак регулярно повышается с 2008 года. За 10 лет стоимость пачки выросла в 20 раз. И это еще не предел. На сегодняшний день цена одной пачки сигарет на 70% состоит из налогов – акцизного сбора, НДС и розничного налога.

Украина в рамках Соглашения об Ассоциации со странами ЕС взяла на себя обязательства до 2025 года увеличить акциз до 90 евро за 1 тыс. сигарет. Поэтому к 2025 году за пачку сигарет курильщики будут платить по 100 грн. Еще в 2017 году Верховная Рада утвердила график повышения акцизов до 2025 года, но периодически график все же нарушается и, как следствие, потребители сталкиваются с неконтролируемым ростом цен на табачную продукцию.

С 1 января 2020 года акциз на табачную продукцию снова вырос, в этот раз на целых 20%. Ранее акциз составлял 1011 грн на 1000 сигарет, теперь же эти цифры достигли 1213 грн за 1000 сигарет. Таким образом, средняя цена пачки сигарет с 1 января составляет около 45 грн.

Помимо запланированного роста акцизов, на цены может повлиять изменение законодательства в этой сфере. 4 октября парламент принял в целом законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, который содержит поправку об ограничении торговой наценки для производителей сигарет (производители обязаны будут продавать сигареты дистрибьюторам по цене не выше 80% от максимальной розничной цены). Так, в законопроекте прописано, что торговая наценка на сигареты для оптовой и розничной торговли должна устанавливаться на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Это привело к тому, что крупнейшие табачные компании в стране рассматривали возможность сокращения производства и даже закрытия фабрик. Компании отмечали, что попросту не знают, как выполнять этот закон, и планировали переместить производство табачной продукции на другие фабрики за рубежом. Также прогнозировали рост цен минимум на 7 грн за пачку, а в Укртабаке, в свою очередь, отмечали, что уже с начала 2020 года сигареты могут вырасти в цене в среднем на 40%.

Осенью 2019 года компании British American Tobacco и Japan Tobacco International приостановили производство на своих фабриках в Прилуках и Кременчуге, но уже в начале ноября, после диалога представителей табачных компаний с президентом Украины и министрами, производство заново запустили, а в начале декабря Кабинет министров подписал меморандум с табачными компаниями, который должен помочь найти пути решения сложившейся проблемы.

«В прошлом году законодатели выходили с рядом радикальных инициатив по резкому увеличению налогового давления на табачную индустрию, начиная уже с 2020 года. Речь идет о законопроекте №1209, 1210 и альтернативных законопроектах (законопроекты предусматривали повышение налогов, установление ставки пошлины на табакосодержащие изделия для электрического нагрева и т.д. – ред.). Сейчас эти законопроекты находятся на рассмотрении в комитетах ВР и идет подготовка ко второму чтению. Процесс непростой, поскольку речь идет о тысячах поправок, которые охватывают практически все отрасли экономики государства. Мы надеемся на взвешенный подход от депутатов к оценке возможностей для экономики и потенциальных рисков», – отметил в комментарии изданию Юрий Рылач, начальник отдела по работе с госорганами British American Tobacco Украина.

Эксперты, между тем, говорят, что сокращение производства, даже если бы оно произошло, вряд ли повлияло бы на цены.

«Не думаю, что сокращение производства приведет к изменению цен. В Украине производится гораздо больше табачных изделий, чем нужно для внутреннего потребления. Многое идет контрабандой в другие страны», – поясняет экономический эксперт Борис Кушнирук.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии изданию добавляет, что изменения в законодательстве, а именно законопроект №1049, касаются перераспределения тех денег, которые будут приходить от покупателей.

«Максимальная цена от покупателя, которая определяется 20% ростом акциза, не изменится, проблема начинается с перераспределением денег внутри этой суммы. На сегодняшний день законодательство предполагает, что 15% получится розница, а 5% – оптовик. Таким образом, от цены, которая на сегодняшний момент зафиксирована, как максимальная, нужно отнять 20% – и это будет цена производителя. Не все производители вписываются в эту цену», – поясняет Пендзин.

Таким образом, принятые законодательные изменения касаются только самих производителей сигарет и тех денег, которые они получают, а вот обычным курильщикам пока не о чем волноваться – цены будут повышаться вместе с ростом акциза, как и было запланировано. Борис Кушнирук отмечает, что повышение стоимости табачной продукции снижает спрос на нее, но цены должны расти так, как было предусмотрено в плане, а не внезапно.

«Есть механизм, что повышение цен снижает спрос, и это тот фактор, который ограничивает потребление. Но так происходит только в том случае, если цены предусмотрены заранее; если вам неожиданно начинают повышать акцизы – это провоцирует дестабилизацию производства. Должен быть прогноз на несколько лет. У нас есть обязательства и мы должны делать это постепенно, так, как это предусмотрено», – говорит эксперт.

Кушнирук подчеркивает, что для потребителей цена вырастет только на те 20%, которые заложены в повышении акциза, поэтому о внезапном подорожании речи не идет.

Олег Пендзин, в свою очередь, отмечает, что Евросоюз настоял на повышении акциза, чтобы минимизировать контрабанду сигарет из Украины.

«Что касается реального роста для потребителя, то это каждый год по 20%, согласно с нашими обязательства с ЕС. Евросоюз настоял, чтобы мы поднимали свои цены на табачку до европейского уровня. И через несколько лет мы придем к тому, что наши цены на сигареты будут такими же, как у наших соседей», – подытожил эксперт.