Каждый должен прийти лично: В «ДНР» анонсировали верификацию пенсионеров

С 1 февраля по 30 мая 2020 года в «ДНР» пройдет верификация пенсионеров. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, каждый пенсионер должен лично прийти в «пенсионный фонд» и предоставить определенный пакет документов.

В «республике» требуют от пенсионеров принести «паспорт ДНР» или украинский паспорт, обязательно с местной пропиской.» Если в украинском паспорте стоит прописка в других областях Украины, или на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, то необходима еще адресная справка», – сообщают в «республике».

Работающие пенсионеры «предоставляют также трудовую книжку».

В заявлении (бланк обещают выдавать в отделениях «ПФ») пенсионеры должны будут указать номер телефона местного мобильного оператора «Феникс».

Если пенсионеру больше 80 лет или он является инвалидом 1-2-й групп, то сотрудники «пенсионного фонда» приедут на дом.