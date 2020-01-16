В «ЛНР» рядом с наблюдателями ОБСЕ был открыт огонь из зенитной установки

Недалеко от неподконтрольной украинским властям Михайловки (Золотое-5, Луганская обл.) вблизи патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ были произведены выстрелы из зенитной установки. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 15 января.

«Приблизительно в 1 км к востоку от населенного пункта Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), следуя в восточном направлении, команда Миссии (в составе двух автомобилей) видела неподвижную зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на расстоянии приблизительно 150-200 м к северу от своего месторасположения», – отмечают наблюдатели.

«В 2-х случаях члены патруля СММ видели и слышали, как из этой установки было произведено в общей сложности 8 выстрелов в северном направлении. Патруль Миссии благополучно покинул этот район», – добавляют члены Миссии.