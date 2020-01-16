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«В Октябре уже за магазин»: Ситуация в пунктах пропуска утром 16 января

16.01.20 09:18
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 16 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 января линию разграничения через КПВВ пересекли 42 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 9745 человек и 1090 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8210 человек и 1260 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 8665 человек и 1420 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3860 человек и 775 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 11470 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 15/40;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/85;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Татьяна: «5:24. Сейчас Каргилл: людей чуть больше навеса, машины на спуске, льготы до моста»;
  • Коля: «7:25. Каргилл из Донецка. 110 общей и 100 льготы (на мосту). 40 перевозчиков третьим рядом. 30 автобусов с пешими».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Иванна: «8:16. Еленовка на выезд. До милиции 110, льгота 30. Пеших тьма, автобусов 8».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • «Администратор»: «6:48. Октябрь, общая в камышах»;
  • Roman: «7:16. В Октябре уже за магазин машин 10 и очень много бусов, льгота до камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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