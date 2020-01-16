Пожар на Донетчине: Госпитализирован маленький ребенок

В Краматорске в результате пожара пострадали два человека, в том числе – ребенок. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что сегодня, 3:44 спасателям поступила информация о пожаре на ул. Будаева в Краматорске.

На месте происшествия спасатели выяснили, что горит квартира на 1-м этаже двухэтажного жилого дома.

«В результате пожара пострадали два человека: женщина, 1999 года рождения госпитализирована в терапевтическое отделение ГБ №3 г. Краматорска и ребенок, 2019 рождения, – в реанимационное отделение КМУ ДТМО. Пожарные локализовали пожар в 04:22 и ликвидировали в 4:34», – рассказали в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.