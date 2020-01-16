Сводка из зоны ООС за 15 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, БПЛА, присутствовала снайперская активность. 15 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил погиб. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:
- недалеко от Песок – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Васильевки – из крупнокалиберного пулемета;
- рядом с Павлополем – с БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибром 30 мм;
- неподалеку Авдеевки – из снайперской винтовки;
- вблизи Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- рядом с Невельским – из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:
- вблизи Светлодарска – из миномета калибром 82 мм;
- недалеко от Орехово – из артиллерии калибром 152 мм, миномета калибром 120 мм;
- рядом с Новотошковским – из миномета калибром 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
С начала текущих суток НВФ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям Объединенных сил у Травневого.
В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 24 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись поселки Еленовка и Каштановое, на мариупольском направлении – село Саханка. При обстрелах применялось вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».
В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.