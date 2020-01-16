Сводка из зоны ООС за 15 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, БПЛА, присутствовала снайперская активность. 15 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил погиб. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

недалеко от Песок – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Васильевки – из крупнокалиберного пулемета;

рядом с Павлополем – с БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибром 30 мм;

неподалеку Авдеевки – из снайперской винтовки;

вблизи Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Невельским – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:

вблизи Светлодарска – из миномета калибром 82 мм;

недалеко от Орехово – из артиллерии калибром 152 мм, миномета калибром 120 мм;

рядом с Новотошковским – из миномета калибром 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям Объединенных сил у Травневого.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 24 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись поселки Еленовка и Каштановое, на мариупольском направлении – село Саханка. При обстрелах применялось вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.