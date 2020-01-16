Путин меняет Медведева

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку правительства и подписал соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом "в" статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Объявить об отставке Правительства Российской Федерации», – говорится в документе.

До формирования нового правительства его обязанности исполняет старый состав, который продолжает возглавлять премьер-министр Дмитрий Медведей, правда, уже с приставкой «временно исполняющий обязанности».

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, т. е. с 15 января.

Также пресс-служба сообщает, что Путин провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя правительства. «Заручившись согласием, он внес кандидатуру М. Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу», – резюмируется в релизе.

Как сообщалось ранее, 15 января правительство России подало в отставку. Премьер Дмитрий Медведев объяснил это решение предложениями Путина касательно конституционных изменений, которые «внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти».