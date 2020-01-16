Полузащита Шахтера в сезоне-2019/20: Цифры и факты

Продолжаем анализировать выступления ФК «Шахтер» в сезоне-2019/20. После подборки фактов о линии обороны приводим интересные цифры по игрокам полузащиты.

Самыми востребованными полузащитниками в составе являются Тарас Степаненко (1 996 минут), Тайсон (1 806), Алан Патрик (1 610), Марлос (1 569), Тете (1 114) и Виктор Коваленко (1 072). Евгений Коноплянка отыграл во всех турнирах 829 минут без учета компенсированных, Манор Соломон – 782, Маркос Антонио – 645, Дентиньо – 415, а Майкон и Александр Пихаленок – 26 и 18 соответственно. Лишь Степаненко (24 матча) и Тайсон (20) во всех случаях выходили в стартовом составе, остальные же как минимум раз вступали в игру со скамейки запасных.

Марлос в этом сезоне забил 8 мячей (теперь у него 50 за «Шахтер» в чемпионате), Тайсон – 7, Алан Патрик и Тете – по 4, Соломон и Коноплянка – по 3, Дентиньо – 2, Степаненко, Коваленко и Маркос Антонио – по 1.

Тайсон отдал 5 голевых передач (все в чемпионате Украины), Алан Патрик и Марлос – по 3 (Премьер-лига и Лига чемпионов), Манор Соломон и Тете – по 2 (у обоих по ассисту в матчах с киевским «Динамо»). В активе Виктора Коваленко, Евгения Коноплянки, Тараса Степаненко и Дентиньо по 1 результативному пасу.

Тайсон делит 2-3-е место с Виктором Цыганковым по системе гол+пас. У него 12 результативных действий в чемпионате. В 13 матчах УПЛ капитан «горняков» забил 7 мячей и отдал 5 голевых пасов. Он же лидирует по количеству опасных передач (48), вразрез (46) и рывков с продвижением (81).

Степаненко отдал больше тысячи передач в этом чемпионате (в тройке лидеров здесь также Дмитрий Иванисеня и Исмаили). Тарас сделал 183 паса в последнюю треть поля, а его партнер по центру полузащиты Алан Патрик – 163 (оба в топ-пятерке УПЛ по данному показателю).

В победном миланском матче с «Аталантой» Степаненко выиграл 78% единоборств, совершил 6 перехватов (его средний показатель в этой ЛЧ – 4), 19 отборов и подборов (среднее – 9). Алан Патрик в Манчестере отдавал передачи с точностью 94% при минимуме потерь мяча (всего 5 при среднем показателе в 8,86). В Загребе 4 из 5 пасов Коваленко в штрафную нашли адресата, последний – голевой на Мораеса, позволивший перевернуть результат. А Соломон забил «Аталанте» и «Манчестер Сити» после выходов на замену своими первыми и единственными ударами.

По материалам пресс-службы ФК «Шахтер»