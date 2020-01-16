Эксперт пояснил, почему Путин предложил Мишустина на должность нового премьера

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент Владимир Путин подал на должность премьера в среду, 15 января, – «идеальное воплощение технического премьера». Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в комментарии «Сегодня».

«Он не имеет никакого лица. Он не имеет никакой популярности – его просто никто не знает. Это чисто путинская классическая модель. Когда он делает премьером совершенно никому не знакомого человека. Помните, как в 2004 году все долго обсуждали, кто будет премьером – Дмитрий Медведев или Сергей Иванов. Между ними была очень жесткая конкуренция, все ждали, кто одержит верх. А Путин раз – и назначил премьером Фрадкова. А затем Зубкова. И это были абсолютно технические люди, которые выполняли какую-то работу и никакой политической роли не играли и не хотели играть», – говорит Орешкин.

По его словам, Михаил Мишустин также абсолютно лишен политических амбиций.

«Он всю жизнь занимался налогами. Занимался неплохо. Путин поставил задачу существенно увеличить сбор налогов, и он его существенно увеличил. Это тоже включается в систему ценностей Путина. Мишустин – это жесткая ежовая рукавица на руке Владимира Путина. Он гораздо больше силовик и по психологи, и по опыту, нежели экономист. И это тоже характерный выбор Путина, восстанавливающего советскую модель. Все это плохо для экономики, но хорошо для Путина», – заключает Орешкин.

Как сообщалось ранее, 15 января правительство России подало в отставку. Премьер Дмитрий Медведев объяснил это решение предложениями Путина касательно конституционных изменений, которые «внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти». Также известно, что Путин провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя правительства.