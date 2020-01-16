В соцсетях показали, как выглядит камера хранения автономеров на КПП «ДНР» в Еленовке (Фото)

На КПП «ДНР» в Еленовке камера хранения автономеров представляет собой два контейнера, расположенные на скамейке. Как выглядит камера хранения, показали пользователи соцсетей.

«По поводу вопроса о так называемых камерах хранения для номеров. Так вот... Вот так выглядит эта "камера" на блокпосту "Еленовка". Даже не ящичек, как в Горловке», – отмечает очевидец.

В комментариях люди высказывают мнения, что такие «конторы» находятся «под крышей» у «властей», которые вынуждают местных жителей пользоваться подобной услугой:

Наталья: «Браво! Я аплодирую стоя нашей власти! Из воздуха деньги делать»;

Федор: «Никто же не заставляет пользоваться этой услугой. Это добровольный выбор каждого»;

Игорь: «Конечно, не заставляют, а просто принуждают»;

Димон: «Спрос рождает предложение, не кормите крохоборов, мало того, что власть имущие все на прокорме, так еще и этих горе-бизнесменов кормить»;

Игорь: «Да все эти конторки по хранению сама власть и крышует… Это такая же история, как и с паспортами. Сначала не принуждали получать, а теперь "щимят" всех подряд, у кого его нет»;

Вадим: «Народ уже совсем за дураков держат».

Напомним, что в «ДНР» на линии разграничения появился новый вид бизнеса – прием на хранение «республиканских» номеров автомобилей, пока водитель находится на подконтрольной Украине территории. Это связано с тем, что до 8 января на период приостановления действия комендантского часа в «ДНР» было запрещено ездить с украинскими госномерами.

Как сообщалось ранее, 1 января в «ДНР» начали массово задерживать водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера, – при отсутствии «республиканских» номеров их отправляли в местные отделения «полиции». Ситуация продолжилась и в следующие дни. В «ДНР» это связывали с отменой на период 31 декабря – 8 января действия комендантского часа и усилением в этой связи мер безопасности в «республике». Жители отмечали, что делается это все по приказу «министра МВД ДНР».

Также в период отмены комендантского часа при проверках на улицах Донецке ночью граждане с украинскими паспортами, несмотря на донецкую прописку, вызывали повышенное внимание у «МВД ДНР».