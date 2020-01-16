Даже если приехал на 2-3 дня: В Донецке обсуждают регистрацию авто в «ДНР»

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины сотрудники «ГАИ» заставляют регистрировать авто в «ДНР», даже если водитель приехал на несколько дней, а сам постоянно проживает на подконтрольной территории. Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.

Так, пользователь соцсетей Татьяна рассказывает, что машина зарегистрирована в Доброполье (Донецкая обл.) на мужа, а она ездит по доверенности. «Хочу приехать на авто в Донецк… Приезжаю на 2-3 дня. Сама прописана в Донецке. Была в декабре, останавливали ГАИшники и устно предупредили, что нужно машину регистрировать, так как у меня донецкая прописка. По факту, зачем оно мне нужно, если я приезжаю на 2-3 дня», – пишет женщина.

Однако жители Донецка, комментируя тему, отмечают, что автомобиль в этом случае заберут на штрафстоянку:

Юлия: «К сожалению, думаю, первые гайцы вам выпишут штраф и заберут авто на штрафстоянку»;

Александр: «Чтоб не портить нервы ни себе, ни людям, приезжайте, пожалуйста, без авто»;

Александр С.: «Приезжайте на автобусе. И основной головной боли не будет. 2-3 дня потусите на ногах»;

Антон: «По их мнению, все верно. И в случае чего, они таки заставят зарегистрировать. Ибо, по их понятиям, каждый, кто имеет донецкую прописку, уже гражданин. Без вариантов, с "правами" и обязанностями. Справки переселенцев и прочие ухищрения – это уклонение от обязанностей гражданина»;

Олег: «Та же ситуация, заставили зарегистрироваться. На блокпосту фото-, видеосъемка запрещены, могут просто разбить телефон. Можно тихонечко в машине сфотографировать талончик. Либо включаете блондинку, говорите, что регистрация есть, номера не помните, ну, память у вас девичья, и только заехали через блокпост. И готовьте 4,5 тыс. руб. (1,8 тыс. грн по местному курсу на 16.01.2020 – ред.) на регистрацию. Или пешком».

Люди отмечают, что фото талона, выдаваемого на КПП «ДНР», могло бы спасти ситуацию, но сделать его нельзя:

Ксюша: «Если очень нужно на авто ехать, то сфотографируйте талон ДНР таможни перед тем, как его отдать. Скажете, что за регистрацию знаете, обязательно поставите на учет. А там уже на кого нарветесь»;

Александр С.: «Попросить на блокпосту, чтобы они сделали вам выписку, а вы, в свою очередь, должны заснять процесс подписания, как доказательство того, что это не левая подпись, а подпись работника блокпоста»;

Александр: «Фото- и видеосъемка на б/п запрещена»;

Александр С.: «Где написано, в каком законе»;

Александр: «В законе джунглей. Где "кто с автоматом, тот и прав"».

Напомним, что в «ДНР» на линии разграничения появился новый вид бизнеса – прием на хранение «республиканских» номеров автомобилей, пока водитель находится на подконтрольной Украине территории. Это связано с тем, что до 8 января на период приостановления действия комендантского часа в «ДНР» было запрещено ездить с украинскими госномерами.

Как сообщалось ранее, 1 января в «ДНР» начали массово задерживать водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера, – при отсутствии «республиканских» номеров их отправляли в местные отделения «полиции». Ситуация продолжилась и в следующие дни. В «ДНР» это связывали с отменой на период 31 декабря – 8 января действия комендантского часа и усилением в этой связи мер безопасности в «республике». Жители отмечали, что делается это все по приказу «министра МВД ДНР».

Также в период отмены комендантского часа при проверках на улицах Донецке ночью граждане с украинскими паспортами, несмотря на донецкую прописку, вызывали повышенное внимание у «МВД ДНР».