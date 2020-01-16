На Луганщине ликвидировали интернет-магазин психотропов

На Луганщине полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже психотропов. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что правоохранителями был выявлен, задокументирован и ликвидирован интернет-магазин по продажам психотропов, нарколаборатория по изготовлению амфетамина и задержан организатор этого наркобизнеса. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Распутывание всей преступной цепочки наркоторговца психотропами началось с получения сотрудниками Управления противодействия наркопреступности оперативной информации, реализации и документирования каждого шага мужчины, жителя города Рубежное, студента одного из престижных вузов. Задержание торговца было проведено сотрудниками полиции на выходе из почтового отделения с очередной партией особо опасного психотропного вещества PVP массой 100 г (особо крупный размер)», – рассказали в полиции.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что мужчина по месту жительства устроил лабораторию для изготовления амфетамина для его дальнейшей реализации. Это было выявлено и задокументировано полицией во время проведения санкционированного обыска. Следователями изъяты лабораторное оборудование и ингредиенты для изготовления амфетамина, прекурсор фенилнитропропен массой 50 г, амфетамин массой 100 г, мобильные и компьютерные устройства.

Кроме этого, было установлено, что мужчина продавал психотропы, используя тайники, информацию о которых сообщал в телеграмм-канале, а средства за сбыт психотропов получал с помощью одной из платежных систем.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста.