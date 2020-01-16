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В прифронтовом Новгородском мужчина пострадал от взрывного устройства, – отчет ОБСЕ

16.01.20 11:34

В Новгородском (Донецкая обл.) вследствие срабатывания взрывного устройства был ранен мужчина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 15 января.

10 декабря 2019 года медработники больницы в Торецке сообщили членам патруля Миссии, что 7 декабря к ним в больницу доставили 34-летнего мужчину с осколочными ранениями лица и верхней части тела, по оценке, в результате срабатывания взрывного устройства.

В тот же день женщина в возрасте 30-40 лет, представившаяся женой этого мужчины, рассказала наблюдателям, что в расположенном недалеко от линии соприкосновения Новгородском ее муж нашел металлической предмет, который вскоре взорвался.

14 января в полиции Бахмута подтвердили информацию о том, что пострадавший ранен вследствие срабатывания взрывного устройства.

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