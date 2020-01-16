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«Бавария» хочет подписать защитника из «Шахтера»

16.01.20 11:43
Додо
Додо / Фото: shakhtar.com

Бразильский защитник «Шахтера» Додо попал в сферу интересов «Баварии». Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на интернет-портал Goal. По сведениям источника, немецкий клуб готов заплатить 25 млн евро за бразильского футболиста, но «Шахтер» требует не менее 30 млн.

21-летний защитник играет на правом фланге и в текущем сезоне неплохо проявил себя в Лиге чемпионов. Бразилец один из самых быстрых фланговых игроков команды. В донецком клубе он дебютировал в 2018 году, а за его трансфер «Шахтер» заплатил два миллиона евро «Коритибе».

В данный момент Додо находится в расположении олимпийской сборной Бразилии, где готовится сыграть в предолимпийском турнире Южной Америки. Также Додо попал в список 50 самых перспективных футболистов, по версии УЕФА, которые могут проявить себя в 2020 году.

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