Авдеевка: Культовый мурал с изображением учительницы скоро может исчезнуть (Фото)

В Авдеевке (Донецкая обл.) в процессе восстановления поврежденного обстрелами 9-этажного дома может исчезнуть знаменитый мурал – портрет местной учительницы украинского языка и литературы Марины Марченко.

В настоящее время произведение уличного искусства, ставшее визитной карточкой прифронтового города, начинает разрушаться. Кроме того, во второй очереди ремонтных работ предусмотрено утепление дома, которое осуществляется с наружной стороны. Это означает, что мурал будет полностью закрыт утеплительными материалами.

Причем в проекте капитального ремонта дома нет работ, связанных с сохранением стрит-арт объекта. Об этом «Донецким новостям» сообщила Людмила Рудская – директор по производству подрядной организации ООО «Мегаград ЛТД», которая занимается восстановлением поврежденного дома.

Ее слова нашему изданию подтвердил и и.о. главы военно-гражданской администрации Авдеевки Роман Шахов. Он давно озадачен судьбой изображения. «Когда в нашем городе работал муралист Александр Бритцев, я спросил его: сможет ли он восстановить это изображение. Оказалось, у художников не практикуется, чтобы они перерисовывали муралы друг друга. Мы будем потом, возможно, как-то связываться с Гвидо Ван Хелтен (художник, создавший портрет учительницы, – ред.). У меня даже была идея запечатлеть на хороший фотоаппарат этот мурал, чтобы впоследствии иметь возможность, сохранив аутентичность, перенести это изображение на отремонтированное здание. Но, к сожалению, я не нашел, как это реализовать правильно и как "закрепить" изображение на фасаде», – поделился с «ДН» Шахов.

Он отметил, что было предложение – при будущем утеплении дома не закрывать ту часть стены, где расположен мурал. Однако от этой инициативы отказались.

«Становится ясно, что, к сожалению, изображение рано или поздно уйдет. Тем более, что оно уже начинает осыпаться. Возможно, потом нам удастся снова привлечь в город художника Гвидо и обеспечить его всеми необходимыми материалами, чтобы он воссоздал свой мурал на восстановленной поверхности. Кстати, эмоция учительницы может быть уже другой, более позитивной… Жаль, конечно, что так происходит, потому что этот мурал уже стал достопримечательностью нашего города, которая есть даже на Google-карте», – отметил руководитель ВГА.

Работы по восстановлению дома начались весной 2019 года, осуществляются за средства областного бюджета. Общая сметная стоимость строительства первой очереди, согласно экспертного отчета восточного филиала ГП «НИИПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦИЯ», составляет 27,4 млн грн. Но как сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, восстановление дома обойдется в 16,5 млн грн.

В настоящее время проект капремонта здания находится на корректировке. Однако работы на объекте продолжаются. Частично осуществлен монтаж оконных блоков, ведутся демонтажные работы, а также восстановление разрушений.

Напомним, что 9-этажный жилой дом №20 по улице Молодежная (местные жители называют его «разукрашкой» из-за панелей, окрашенных разными цветами) расположен в нескольких километрах от линии боевых действий, находится ближе всех к Донецкому аэропорту. Здание сильно пострадало в результате боевых действий.

В октябре 2016 года на стене дома, обращенной к неподконтрольному украинской власти Донецку, австралийский художник Гвидо Ван Хелтен создал уже ставший культовым мурал – портрет местной учительницы украинского языка и литературы Марины Марченко. В мае 2019 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Марине Марченко почетное звание «Заслуженный учитель Украины».