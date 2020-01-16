В штабе ООС рассказали о внезапной проверке боеготовности противотанковых и танковых подразделений (Фото)

В районе отвода тяжелого вооружения оперативно-тактической группировки «Восток» операции Объединенных сил проведена внезапная проверка боеготовности противотанковых и танковых подразделений. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

После получения соответствующего сигнала в штабах подразделений приступили к планированию действий с учетом изменений обстановки, уточнению задач, а также доведению принятых решений до подчиненного личного состава.

«Утром наше подразделение совершило марш к точке возможного прорыва противником обороны и развернулось на определенном огневом рубеже. Уже на месте экипажи танков замаскировали технику с последующим выполнением определенного командованием тактического маневрирования», – рассказал командир танкового подразделения Вячеслав.

В свою очередь, задачей противотанкового резерва было под прикрытием утренней темноты занять выгодный рубеж, и в дальнейшем выявить и условно уничтожить танки противника управляемыми ракетами.

«В ходе проверки наше подразделение отработало выдвижение на позиции, подготовку к применению и уничтожению вражеских целей с применением противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П», – сообщил командир противотанкового дивизиона Владимир.

После завершения маневров подразделения вернулись к определенным местам отвода тяжелого вооружения.

Внезапная проверка резервов показала отличную обученность и боеготовность подразделений.