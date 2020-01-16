В Минске начались первые в этом году переговоры по Донбассу

В Минске начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» сообщают, что «пакет дополнительных мер контроля перемирия на Донбассе должен получить правовой статус, вопрос на этот счет сегодня будет поднят на мирных переговорах в Минске».

В «ЛНР» утверждают, что «рабочая группа по вопросам безопасности приступила к работе в Минске. На сегодняшнем заседании стороны планируют обсудить соблюдение режима прекращения огня, а также определить новые участки разведения сил и средств».

Отметим, что это первая встреча участников ТКГ в 2020 году.