Мечтающих о «русском мире» почти не встречал, – освобожденный из плена военный о настроениях в Донецке

Танкист Богдан Пантюшенко, которого освободили из плена незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» в рамках обмена 29 декабря 2019 года рассказал, что уже примерно с 2016 года он не встречал на Донбассе тех, кто хотел жить в режиме «русского мира» и надеялся, что Россия принесет достойную жизнь на неподконтрольные украинским властям территории. Об этом Богдан Пантюшенко сообщил в интервью «Фактам».

По словам бывшего пленника, ему приходилось общаться и с представителями НВФ, и с охранниками в местах заключения, и немного – с населением.

Если еще в начале конфликта жители Донбасса находились под влиянием российской пропаганды, которая им внушала, что, когда Донбасс захватит Россия, и все здесь будет, как в Москве, то уже примерно через два года войны все поняли, что стали заложниками чьих-то интересов.

«..в 2016 году я мечтающих о "русском мире" уже практически не встречал. Сейчас зарплата в 19 тыс. рублей (около 7 438 грн) в Донецке считается хорошей, а есть те, кто получает и 3,5 тыс. руб. (1 370 грн) или минимальную пенсию – 4 тыс. руб.(1 566 грн)», – рассказал Пантюшин о сегодняшних реалиях Донецка.

По его словам, спустя несколько лет после начала вооруженного конфликта в НВФ шли служить исключительно те, кто не мог найти себе другого применения.

«Люди так разочаровались, что уже в 2018 году один охранник в Донецком СИЗО шепнул мне: "Я пришел сюда работать, потому что больше устроиться нигде не смог. Я уже жду, пацаны, когда вы сюда придете и отсюда уйдет "русский мир"», – добавил бывший пленный.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.