В Авдеевку в срочном порядке поступили вакцины от бешенства

В центральную городскую больницу прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) доставлена внеочередная партия антирабической вакцины (так называемая вакцина против бешенства). Об этом корреспонденту «Донецких новостей» сегодня, 16 января, сообщила главный врач медучреждения Ирина Лагода.

Руководитель ЦГБ рассказала, что когда вакцина от бешенства была на исходе, авдеевские медики обратились в Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации и заказали необходимое количество доз.

«Каждый день я звонила в облздрав и объясняла, что у нас ситуация сложная, у нас и так зона непростая… И нам крайне важно получить вакцины. Попросила выдать внеочередной приказ. Так и получилось: был внеочередной приказ, где была указана только Авдеевка. Нам пошли навстречу – антирабическую вакцину выделили внепланово. Мы съездили в Украинск и на областной базе специального медицинского снабжения забрали 100 доз вакцины "Индираб"», – отметила Ирина Лагода.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке участились случаи укусов людей бездомными животными, а вакцина от бешенства в медучреждениях города закончилась. Пострадавших от укусов животных на вакцинацию отправляли в соседние города области.