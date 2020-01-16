Киев может изменить ситуацию с российскими паспортами на неподконтрольном Донбассе, – эксперт

Киев в состоянии изменить ситуацию с выдачей российских паспортов жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Валентин Гайдай.

«За 5 лет бестолковой политики в отношении ОРДЛО, связанной с изоляцией и блокадой, многие жители этих территорий все меньше и меньше себя ассоциируют с Украиной – политически, культурно или ментально. Хотя соцопросы показывают, что все же большинство жителей неподконтрольных территорий относят себя к Украине», – отметил эксперт.

«Конечно, за довольно солидный период – 5-6 лет – на Донбассе выкристализировалась своя некая этнокультура – "народ Донбасса". Что-то подобное было на Кубани, где в конце ХІХ – начале ХХ века сформировалась новая национальность – т.н. "казаки" – не русские, но и не украинцы», – пояснил он.

Поэтому, считает Валентин Гайдай, «чем дольше Донбасс оторван от Украины, тем сложнее его будет вернуть во всех аспектах назад».

Кроме того, эксперт прокомментировал ситуацию с выдачей российских паспортов на неподконтрольном Донбассе. «Напомню, что украинское законодательство запрещает двойное гражданство. И по логике, жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, при полном возвращении этих территорий, должны сдать полученные российские документы», – сказал он.

«Но, во-первых, те, кто получил паспорта РФ, едут потом туда же и работать. А во-вторых, доказать незаконность получения российского паспорта почти нереально, ведь в отличии от крымских паспортов, паспорта, выдаваемые жителям Донбасса – "легальные", так как выдаются ФМС России в Ростовской или, например, в Воронежской области – то есть на официально признанной территории РФ. Отдельный момент, то, что наличие российского гражданства можно просто утаить», – добавил Валентин Гайдай.

При этом он напомнил, что есть опыт Закарпатья, где венгерское гражданство получило свыше 300 тыс. человек (в сравнении с 200 тыс. жителей ОРДЛО, получивших российские паспорта). «Так что я бы не гиперболизировал проблему с паспортами РФ на Донбассе. Пока это не массовая тенденция – и Киев в состоянии если не остановить ее вовсе, то затормозить, хотя бы снятием блокады и возобновлением железнодорожного сообщения с этим регионом», – уверен эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Языковой и паспортный вопросы: Как нужно их решать для Донбасса».