Президент решил отозвать законопроект о децентрализации

Президент Владимир Зеленский встретился с председателем и заместителями председателя фракции политической партии «Слуга народа», которая составляет парламентское большинство в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече обсуждали вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации. Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы – создание в Украине системы способных местных громад. В сообщении отмечается, что развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан.

Президент и нардепы выразили общее мнение, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.