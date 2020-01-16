На Донетчине изъят контрафактный алкоголь на сумму в 1,5 млн грн (Фото)

Правоохранители разоблачили ряд торговых точек, которые осуществляли незаконную продажу контрафактного алкоголя на территории Донецкой области. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей) УК Украины, в торговых точках и складских помещениях проведены санкционированные обыски. В ходе обысков обнаружены и изъяты более 20 тыс. бутылок алкогольных напитков с признаками фальсификации, финансово-хозяйственная документация, а также «черновые записи» по объемам реализации.

Всего изъято более 10 тыс. л алкогольных напитков на сумму более 1,5 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг лиц, причастных к реализации контрафакта.



