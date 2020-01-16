В армию в Украине будут призывать с 18 лет: Подписан документ

В Украине вернули призыв в армию с 18 лет. Об этом говорится в указе № 13/2020 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году», который сегодня, 16 января, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», – говорится в тексте документа.

Таким образом, понижен призывной возраст для мужчин с 20 лет, как было ранее, до 18 лет.

Кроме того, в документе определены сроки призывов в армию: с апреля по июнь (весенний) и с октябрь по декабрь (осенний).

Также документ увольняет в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других государственных воинских формирований военнослужащих-срочников, которые отслужили установленные сроки службы.