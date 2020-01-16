На Луганщине водитель наехал на патрульного

На Луганщине сообщено о подозрении 37-летнему жителю Рубежного, который совершил наезд на патрульного полицейского. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что инцидент произошел 13 января этого года.

«Установлено, что во время патрулирования сотрудники Управления патрульной полиции в Луганской области остановили автомобиль ВАЗ-2101 без номерных знаков. На требование патрульных предоставить документы водитель в грубой форме реагировать отказался и начал движение транспортного средства, осуществив наезд на правоохранителя. В результате своих действий правонарушитель нанес патрульном полицейскому телесные повреждения», – сообщили в прокуратуре.

Транспортное средство было остановлено, а водитель задержан.

«Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей)», – констатировали в пресс-службе.

15 января Рубежанский городской суд Луганской области применил к мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней.

«Прокуратурой решается вопрос об обжаловании судебного решения и избрании более строгого пресечения в виде содержания под стражей», – подчеркнули в пресс-службе.

Досудебное расследование осуществляется следователями Рубежанского отдела полиции ГУНП в Луганской области. Санкция ч. 2 ст. 345 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В пресс-службе также напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.