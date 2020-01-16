Решение обжалованию не подлежит: Суд оставил Гримчака под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе решение о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Юрию Гримчаку. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Заседание суда состоялось вчера, 15 января. «Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела в судебном заседании апелляционную жалобу защитника подозреваемого экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 24 декабря 2019 года о продлении срока содержания под стражей в отношении подозреваемого. По результатам судебного рассмотрения коллегия судьи постановила оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Как уточняется, данное решение принимало законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

В ВАКС напомнили, что постановлением следственного судьи ВАКС от 24 декабря 2019 года подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 14 февраля 2020 года включительно и определен залог в размере 1 млн 999 тыс. 761 грн.

Подозреваемому инкриминируется совершение деяния по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, 20 декабря ВАКС частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Юрия Гримчака, уменьшив размер залога с 5 млн 999 тыс. 283 грн до 1 млн 999 тыс 761 грн. Ранее сообщалось, что задержанному вместе с бывшим заместителем главы МинВОТ Юрием Гримчаком Игорю Овдиенко ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 10 февраля 2020 года.

Замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявляла, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки.