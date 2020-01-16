За год жители Славянска отдали мошенникам более миллиона гривен

В прошлом году жители Славянска (Донецкая обл.) и района перечислили мошенникам более миллиона гривен. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба полиции города.

Отмечается, что хоть общее количество пострадавших от аферистов уменьшилось, жители города по-прежнему продолжают с завидной регулярностью «спонсировать» злоумышленников. Более 50% мошенничеств связаны с использованием банковских карт.

Так, в октябре у 61-летнего жителя Славянска с банковских карточек мошенники похитили более 120 тыс. грн. Он рассказал полицейским, что ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что с его счетов вроде пытаются снять деньги и чтобы сохранить сбережения предложил ему изменить счет. А для выполнения этой операции необходимы секретные данные – СVV код (три цифры на обратной стороне карты), срок действия и последние цифры номера карты.

Уже потом, рассказывая полицейскому, как все происходило, мужчина и сам не понял, как смог передать данные кому-то из смс, где четко прописано: сотрудник банка никогда не спрашивает пароли, никому не сообщайте этот пароль.

«Способы кражи денег с карт с каждым годом становятся все изощреннее. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники стали похищать деньги со счетов с использованием дубликата сим-карты», – отметили в полиции.

Еще одна ловушка на которую попадали местные жители – это «ваш родственник в беде».

«Обычно жертвы – женщины старше 40 лет. Они входят в состояние стресса и действуют строго по указаниям мошенников. Именно по такой схеме жительница Николаевки потеряла 1200 долларов США», – рассказали в пресс-службе.

Также в прошлом году граждане неудачно выбирали интернет-продавцов.

«После согласования условий купли-продажи, граждане перечисляли "продавцам" задаток или всю сумму за товар. Излишне говорить, что оплаченные покупки так и не были им доставлены, а "продавцы" бесследно исчезали», – констатируют в полиции.

В полиции отмечают, что мошенничества – это вид преступлений, который документируется чуть ли не сложнее всего, к тому же преступники часто действуют с временно неподконтрольной территории или из-за границы. Несмотря на это, полицейские привлекают к ответственности мошенников.

Так, полицейские Донетчины задержали причастную к серии мошенничеств 22-летнюю жительницу Славянска. Задержанная принимала участие в схемах с использованием сим-карт и получением денег за услугу «снятие без карточки». На ее счету не менее 20 эпизодов.