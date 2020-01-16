85-летний переселенец собирается провести международный турнир по шашкам на Луганщине

В Северодонецке переселенец Иван Шовкопляс хочет провести международный чемпионат по шашкам среди женщин. С этим вопросом он обратился к главе Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«85-летний переселенец пришел к Сергею Гайдаю для получения поддержки областной власти в проведении международного чемпионата по шашкам среди женщин. Он рассказал, что на соревнования приглашены спортсмены из 22 стран мира. Он попросил главу области посодействовать в нахождении помещения для нынешнего международного чемпионата в Северодонецке», – говорится в сообщении.

А в следующем году пенсионер планирует провести всемирный чемпионат по интеллектуальным видам спорта в Киеве.

На вымпеле на фото со встречи значится, что Иван Шовкопляс – первый в истории Украины президент международной федерации шашек FMID.