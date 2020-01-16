Несмотря на досадное обстоятельство: В Курахово выделили 19 миллионов на капремонт больницы

Кабинет министров Украины уменьшил сумму субвенции для Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) с 16 до 2,6 млн грн, которую город планировал потрать на капитальный ремонт инфекционного отделения Кураховской городской больницы. Об этом сообщил Кураховский городской голова Роман Падун на своей странице в Facebook.

По его словам, инфекционное отделение Кураховской горбольницы имеет статус межрайонного противохолерного госпиталя. Здание и палаты имеют значительный процент износа, внутренние коммуникации в аварийном состоянии, современные системы вентиляции и освещения отсутствуют.

В связи с этим, как уточнил мэр, Кураховским горсоветом был подготовлен проект капитального ремонта отделения. Общая стоимость реализации проекта составляет 22 млн грн. «По распоряжению Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 года городу Курахово была предоставлена субвенция в размере 16 млн грн. Горсовет принял решение направить эту субвенцию на реализацию проекта капитального ремонта инфекционного отделения. Но, согласно распоряжению КМУ от 4 декабря 2019 года, сумма субвенции для Курахово была уменьшена до 2,6 млн. Несмотря на это досадное обстоятельство, было принято решение продолжить выполнение работ за счет средств местного бюджета», – рассказал Падун.

Так, решением Кураховского горсовета для продолжения реализации проекта выделено 19 млн грн. Работы по капитальному ремонту инфекционного отделения продолжаются.