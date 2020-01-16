В громаде Луганщины, где больше всего переселенцев, загранпаспорт и ID-карту можно оформить в ЦПАУ

В Беловодске (Луганская обл.) в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) введены новые услуги – оформление и выдача заграничных и ID-паспортов. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, эта возможность появилась благодаря международным партнерам, которые приобрели для Беловодской громады соответствующее специализированное оборудование с подключением к специализированной связи.

«У нас всегда был большой спрос на паспортные услуги, ведь в нашей громаде наибольший показатель ВПЛ (внутренне перемещенных лиц, – ред.) по Луганской области. Сейчас он составляет 37,8 тыс. человек. А новость о том, что с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией будет осуществляться при наличии загранпаспорта, дополнительно вызвала ажиотаж среди населения. Создались огромные очереди, как в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы Украины так и в ЦПАУ по всей Украине, которые уже ввели такие услуги. Наша территория не является исключением. Поэтому введение паспортного сервиса в нашем ЦПАУ позволит несколько уменьшить очереди и социальное напряжение, создать еще более комфортные условия для клиентов», – рассказала руководитель ЦПАУ Наталья Иванова.

Как уточняется, уже сегодня были выданы первые документы двум местным жителям.

По информации пресс-службы Беловодского поссовета, отныне в ЦПАУ можно получить следующие услуги:

Оформление и выдача паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем впервые после достижения 14-летнего возраста.

Оформление и выдача паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в случае обмена паспорта гражданина Украины образца 1994 года (в форме книжечки) в связи:

с изменением информации, внесенной в паспорт (фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения);

выявление ошибки в информации, внесенной в паспорт;

непригодности паспорта для дальнейшего использования;

если лицо достигло 25-или 45-летнего возраста и не обратилось в установленном законодательством порядке не позднее чем через месяц после достижения соответствующего возраста для вклеивания в паспорт гражданина Украины образца 1994 года новых фотографий;

в случае обмена паспорта гражданина Украины образца 1994 года на паспорт с бесконтактным электронным носителем (по желанию).

Оформление и выдача паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в случае обмена паспорта гражданина Украины (в форме карты) в связи:

с изменением информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной переменной информации);

получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов или уведомление об отказе от принятия указанного номера (по желанию);

выявление ошибки в информации, внесенной в паспорт;

окончания срока действия паспорта;

непригодности паспорта для дальнейшего использования;

Оформление и выдача паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем.

Оформление паспорта в форме карточки при достижении 14 лет, впервые – бесплатное, в других случаях 345 грн (в срок до 20 рабочих дней), срочно (до 10-ти рабочих дней) – 471 грн.

Стоимость изготовления биометрического паспорта для выезда за границу будет составлять – 682 грн (20 рабочих дней), срочный (до 7 рабочих дней) – 1 034 грн.

При оформлении паспорта в связи с утратой или порчей предыдущего, дополнительно оплачивается госпошлина – 34 грн.

Прием граждан в ЦПАУ по любым вопросам, в том числе паспортного сервиса, проводится через электронную систему управления очередью, с возможностью предварительной записи с определением конкретного дня и времени. Рабочие дни: понедельник-пятница.