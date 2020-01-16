«В Еленовке от магазина, движения нет»: Ситуация в пунктах пропуска днем 16 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:52. Горловка – Бахмут, пешая очередь – были на посту полчаса назад, очередь за туалеты. Людей миллион»;

«Администратор»: «12:30. Горловка – Бахмут. Пешая очередь гигантская, дальше туалетов. Говорят, что не работал свет больше часа. Я вернулся, сегодня не пройти»;

«Администратор»: «14:00. Горловка – Бахмут. Очень много людей в Украину. И пеших, и машин (перевозы). Еле проехали среди них, ехали в ДНР».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Nataliya: «10:50. Каргилл в сторону Курахово. Машины от блоков, пеших много»;

«Young»: «10:51. От моста имеется в виду? Или от блоков, которые делят льготную и основную очередь?»;

Nataliya: «10:52. От моста»;

Nataliya: «10:57. Вроде нормальное движение пока»;

«Администратор»: «11:54. Каргилл. В сторону Украины машины ниже блоков, пеших толпа под навесом, а на "нуле" пеших просто тьма-тьмущая стояла час назад»;

Виктор: «12:00. Каргилл в Донецк. Очень медленно, больше 100 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «10:41. Еленовка в Украину. Очередь почти от поворота, движения почти нет»;

Сергей: «11:23. Еленовка в Украину. Двигаются очень медленно. Всё беременные льготы за 1 000 руб»;

Татьяна: «11:24. Еленовка в Украину. Машин 80»;

Марина: «12:04. Еленовка, движение очень медленно, за 4 часа подвинулись на 30 машин максимум»;

«Администратор»: «12:29. Еленовка в Волноваху – между магазином и остановкой»;

Александр: «13:29. Новотроицкое в сторону Донецка. Машин 30»;

Alex: «14:33. В Еленовке от магазина, движения нет».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Руслан: «10:46. Очередь и довольно большая, вообще сегодня в Октябре очень много и машин и бусов»;

Roman: «11:38. В Октябре на "нуле" опять огромная очередь»;

«Администратор»: «12:09. Пищевик в Мариуполь, сразу на проверку»;

Анна: «13:58. На Октябрь – Гнутово в Мариуполь на "нулевом" очередь машин сто, пеших тоже много – какая-то проверка, говорят, проверяют лицензии у перевозчиков. А в Донецк практически никого везде».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: