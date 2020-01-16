«В Еленовке от магазина, движения нет»: Ситуация в пунктах пропуска днем 16 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 16 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- «Администратор»: «11:52. Горловка – Бахмут, пешая очередь – были на посту полчаса назад, очередь за туалеты. Людей миллион»;
- «Администратор»: «12:30. Горловка – Бахмут. Пешая очередь гигантская, дальше туалетов. Говорят, что не работал свет больше часа. Я вернулся, сегодня не пройти»;
- «Администратор»: «14:00. Горловка – Бахмут. Очень много людей в Украину. И пеших, и машин (перевозы). Еле проехали среди них, ехали в ДНР».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Nataliya: «10:50. Каргилл в сторону Курахово. Машины от блоков, пеших много»;
- «Young»: «10:51. От моста имеется в виду? Или от блоков, которые делят льготную и основную очередь?»;
- Nataliya: «10:52. От моста»;
- Nataliya: «10:57. Вроде нормальное движение пока»;
- «Администратор»: «11:54. Каргилл. В сторону Украины машины ниже блоков, пеших толпа под навесом, а на "нуле" пеших просто тьма-тьмущая стояла час назад»;
- Виктор: «12:00. Каргилл в Донецк. Очень медленно, больше 100 машин».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Сергей: «10:41. Еленовка в Украину. Очередь почти от поворота, движения почти нет»;
- Сергей: «11:23. Еленовка в Украину. Двигаются очень медленно. Всё беременные льготы за 1 000 руб»;
- Татьяна: «11:24. Еленовка в Украину. Машин 80»;
- Марина: «12:04. Еленовка, движение очень медленно, за 4 часа подвинулись на 30 машин максимум»;
- «Администратор»: «12:29. Еленовка в Волноваху – между магазином и остановкой»;
- Александр: «13:29. Новотроицкое в сторону Донецка. Машин 30»;
- Alex: «14:33. В Еленовке от магазина, движения нет».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Руслан: «10:46. Очередь и довольно большая, вообще сегодня в Октябре очень много и машин и бусов»;
- Roman: «11:38. В Октябре на "нуле" опять огромная очередь»;
- «Администратор»: «12:09. Пищевик в Мариуполь, сразу на проверку»;
- Анна: «13:58. На Октябрь – Гнутово в Мариуполь на "нулевом" очередь машин сто, пеших тоже много – какая-то проверка, говорят, проверяют лицензии у перевозчиков. А в Донецк практически никого везде».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: