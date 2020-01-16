150 кг меди под обшивкой: На КПВВ «Майорск» остановили автомобиль, «начиненный» металлом (Фото)

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» вчера, 15 января, пограничники обнаружили под обшивкой одного из микроавтобусов, пересекавшего линию разграничения, 150 кг лома меди. Металл гражданин Украины пытался перевезти с неподконтрольной украинским властям территории Донетчины. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Краматрского пограничного отряда на своей странице в Facebook.

«На КПВВ "Майорское" один из инспекторов пограничной службы обратил внимание на слишком "тяжелый" ход, на первый взгляд, пустого автомобиля. Старшим пограничных нарядов был инициирован углубленный осмотр транспортного средства. Во время дополнительной проверки под обшивкой микроавтобуса пограничники обнаружили лом меди общим весом 150 кг на сумму 25 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданин Украины пытался перевезти металл через линию разграничения из «ДНР».

А пресс-службе уточнили, что нарушителя и выявленную находку передали представителям Государственной фискальной службы (ГФС) для принятия правового решения.