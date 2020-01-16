В Украине приняли Закон о полном общем среднем образовании: Основные новшества

В Украине сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла новый Закон «О полном общем среднем образовании». Закон предусматривает возможность для учеников выбирать свою образовательную траекторию, а также, гарантирует получение среднего образования людям с особыми потребностями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Так, среди нововведений закона – возможность для учеников выбирать свою образовательную траекторию, инклюзивное образование, педагогическая интернатура, контракты для директоров и учителей на пенсии, ученическое самоуправление, возможности для создания настоящей старшей профильной школы, финансовая автономия школ.

По информации МОН, основные положения Закона для учеников включают следующие нововведения.

Детям гарантированно зачисление в начальную школу без каких-либо конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.

Инклюзивность (то есть возможность детям с особыми образовательными потребностями учиться в обычных школах по собственной образовательной траектории) также предусмотрена документом и гарантируется ученикам.

Дети на длительном стационарном лечении получат защищенное законом право получать образование в медзаведениях.

Законом введено построение индивидуальной образовательной траектории. Данный механизм дает возможность каждому ученику гибко и с учетом собственных потребностей и талантов строить свое обучение. Это важно прежде всего для детей с особыми образовательными потребностями и тех учеников, которые дополнительно углубленно учатся вне школы или стремятся учиться дома.

Для работы по индивидуальной траектории ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу. Под это будут создавать индивидуальный учебный план, который будут писать вместе педагоги, родители и ученик, одобрять педсовет и утверждать директор.

Дальше для подтверждения знаний по предметам, получаемым вне заведения, проводится обычное годовое оценивание или Государственная итоговая аттестация (ГИА).

Если же речь идет о подтверждении результатов по домашней форме, школьнику нужно будет сдавать семестровый контроль (то есть 2 в год).

Дополнительные индивидуальные и/или групповые консультации для учеников. Закон впервые открывает возможность предоставления ученикам, нуждающимся в этом, индивидуальных и/или групповых консультаций на базе школы. Планируется, что такие консультации будут оплачиваться за счет государства.

Право насправедливое оценивание и требования к добропорядочности. Закон впервые на законодательном уровне устанавливает право учеников на справедливое, непредвзятое, объективное, независимое, недискриминационное и добропорядочное оценивание результатов обучения, независимо от вида и формы получения ими образования.

Выбор предметов учениками. Закон вводит право учеников выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы).

Три адаптационных цикла обучения – 1-2 классы, 5-6 классы и 10 класс. Эти периоды, которые наиболее уязвимы для детей в течение школьной жизни. Отныне это обязательно будет учитываться при планировании обучения в школах.

Больше прав для ученического самоуправления. Закон предусматривает:

четкие полномочия ученического самоуправления;

право руководителю ученического самоуправления на неотложный прием руководителем заведения образования;

право учеников через своих представителей принимать участие в заседаниях педсовета по всем вопросам, касающимся организации и реализации образовательного процесса.

Реализация права каждого украинского ребенка на владение государственным языком. Закон предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Соответствующая статья документа была написана по результатам многочисленных консультаций с представителями национальных меньшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства, которое этот язык защищало бы и развивало. В первую очередь речь идет о крымских татарах.

Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 по 11 (12) класс наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель – для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды проживания, использование данной модели может быть разное, но основы такие:

на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе;

в 5 классе не менее 20 % годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в не менее 40 % предметов, которые изучаются на государственном языке;

со старшей школы не менее 60 % годового объема учебного времени в данных заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных громад Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной с украинским языковой семье, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет языком меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не меньше 80 % учебного времени будет читаться на государственном языке.

Основные нововведения для учителей включают следующие положения.

Реальная педагогическая автономия учителя в:

создании программ;

разработке собственной системы оценивания и поощрения ученика (с созданием шкалы перевода в 12-бальную шкалу);

повышении квалификации по собственному выбору и за средства государства.

Большие возможности для роста зарплаты учителя. Документ предусматривает больше доплат для учителей, в частности от 10 до 20 % от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Педагоги смогут получать дополнительные доплаты, которые благодаря закону будет иметь возможность устанавливать учредитель заведения.

Педагогическая интернатура для молодого учителя. Первый год работы молодой учитель будет проходить педагогическую интернатуру. В ее пределах он или она получит наставника, который будет обязан предоставлять консультации молодому специалисту и помогать ему стать успешным учителем. Наставник будет получать дополнительную 20% надбавку.

Больше возможностей для педагогического роста учителей. Новый Закон устанавливает государственные гарантии на повышение квалификации учителя и предусматривает его софинансирование из государственного и местных бюджетов, возможность повышать квалификацию у негосударственных провайдеров, создание новых центров профессионального развития педагогических работников.

Документ также определяет категории педагогических работников, имеющих право на прохождение сертификации, и права и обязанности, которые получают учителя в случае ее успешного прохождения.

В Законе предусмотрены и изменения для родителей.

В частности, предусмотрена более безопасная среда для детей. Закон дает возможность родителям сопровождать ребенка с особыми образовательными потребностями во время обучения, а также предоставляет гарантии защите учеников от буллинга. Документ предусматривает обязательное обучение учителей основам домедицинской помощи и закрывает доступ в заведение лицам, совершившим преступление против половой свободы или половой неприкосновенности ребенка.

Право инициировать проведение внепланового институционального аудита заведения образования. Идеология такой проверки изменена – она направлена прежде всего на поддержку и защиту школы и всех участников образовательного процесса. Если родители видят проблемы в работе заведения и исчерпали все возможности решить это вместе с администрацией школы, институциональный аудит сможет расставить точки над «і» и помочь найти оптимальный выход из ситуации.

Также, предусмотрены новшества и для образовательных управленцев.

Вновь принятый Закон открывает возможность стать учителем человеку с любым, а не только педагогическим, высшим образованием. Также документом предусматривается, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен произойти до 1 июля 2020 года.

Согласно Закону «Об образовании» директор может занимать свою должность не больше 2 сроков по 6 лет подряд в одном заведении. Закон устанавливает, что коллектив школы и родители будут играть совещательную роль во время выборов, но сам конкурс будет проводить независимая комиссия. Также обязательной является видеотрансляция и видеофиксация отбора. В пределах конкурса директор обязательно должен будет представить стратегический план развития заведения.

При этом, до 1 июля 2020 года директора школ, находящиеся на бессрочных трудовых соглашениях, будут в обязательном порядке переведены на срочные трудовые соглашения на 6 лет (на 1 год – для директоров, получающих пенсию по возрасту) с последующей возможностью участвовать в конкурсе.

Финансовая автономия школ. Новый Закон предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств. В частности, на:

формирование структуры учреждения и штатного расписания;

установления доплат, надбавок, выплаты материальной помощи, премий и/или их размеров, других видов стимулирования и награждении работников;

оплату текущих ремонтных работ помещений и сооружений учреждений общего среднего образования;

оплату повышения квалификации педагогических;

заключения гражданско-правовых соглашений для обеспечения деятельности учреждения.

«Этот закон – это новые возможности для наших учеников, учителей и образовательных управленцев, а также гарантии для родителей. В 2017 году был принят Закон "Об образовании", который предусмотрел много нужных нашей системе новаций, но орудий для его воплощения критически не хватало. Закон "О среднем образовании" – это реальные инструменты, которые помогут воплотить реформу. Впереди много кропотливой работы, мы к ней готовы. …Реальная школа – это не стены и не законы, а прежде всего учителя, родители и ученики», – отметила Министр образования и науки Украины Анна Новосад.