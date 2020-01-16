В «ЛНР» участники НВФ минируют местность между Орехово и Золотым-5

На неподконтрольной Украине территории Луганской области, участники незаконных вооруженных формирований (НВФ), нарушая Минские договоренности, проводят минирование территории в районах, прилегающих к позициям подразделений Объединенных сил между Орехово и Золотое-5. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на информацию украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (УСЦКК).

«Вооруженные формирования Российской Федерации проводят мероприятия по дистанционному минированию местности в районах, прилегающих к позициям подразделений Объединенных сил между населенными пунктами Орехово и Золотое-5. Минирование проводится противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки мины используется гранатомет РПГ-7 с переделанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 м, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 м каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации», – сказано в сообщении.

Также, украинская сторона СЦКК обращает внимание гражданского населения на необходимость повышения бдительности при передвижении в районе проведения ООС.