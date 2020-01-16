RU
Все новости

КПВВ Донетчины: Мужчина пытался выехать из «ДНР» на угнанном автомобиле

16.01.20 18:07
Фото: пресс-служба Краматорского погранотряда ГПСУ в Донецкой области
Фото: пресс-служба Краматорского погранотряда ГПСУ в Донецкой области

В Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» мужчина пытался выехать с неподконтрольной украинским властям территории на угнанном в 2014 году автомобиле. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Краматорского пограничного отряда на своей странице в Facebook.

Отмечается, что вчера, 15 января, на КПВВ «Майорское» гражданин Украины 1961 года рождения намеревался пересечь линию разграничения на автомобиле «Мазда» со стороны временно неподконтрольной Горловки.

«При осуществлении пограничниками контрольно-проверочных мероприятий, произошло срабатывание базы данных Интерпола. В ходе детального разбора ситуации, правоохранители выяснили, что дорогостоящий автомобиль Мазда, на котором ехал гражданин, был похищен на временно оккупированной территории в 2014 году и с тех пор находится в розыске», – говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, автомобиль был передан сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк