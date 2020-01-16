В ПФУ рассказали о выплатах пенсий за январь 2020 года

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за январь 2020 года. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба ПФУ на своей странице в Facebook.

Как отмечается, на финансирование январских пенсий направлено 21,8 млрд грн.

«По состоянию на 15 января выплаты производятся в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком», – говорится в сообщении ПФУ.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Напомним, в Украине с 1 апреля 2020 года для женщин увеличивается пенсионный возраст – до 59 лет и 6 месяцев. До 1 апреля он составляет 59 лет.