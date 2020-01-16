Спрятал в топливном баке: Мужчина пытался за взятку провезти через КПВВ Донетчины сотни пачек сигарет (Фото)

В Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» гражданин Украины пытался провезти сотни пачек сигарет из «ДНР», спрятав их в топливном баке автомобиля. За беспрепятственный пропуск через линию разграничения мужчина предложил пограничникам взятку в 4,6 тыс. грн. Об этом сегодня, 16 января, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«На выезд во временно оккупированную территорию Украины на КПВВ "Новотроицкое" прибыл автомобиль марки "ЗАЗ-DAEWOO" под управлением 33-летнего гражданина Украины. Во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей Государственной фискальной службы Украины, а именно осуществления углубленного осмотра транспортного средства, мужчина предложил пограничникам неправомерную выгоду в размере 4 650 грн», – говорится в сообщении.

Как отметили в погранслужбе, в топливном баке его автомобиля были обнаружены 450 сигарет на общую сумму более 21 тыс. грн.

«Автомобиль, табачные изделия, денежные средства изъяты в качестве вещественных доказательств по делу об уголовном правонарушении по ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)», – сказано в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.